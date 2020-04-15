Следком Башкирии опроверг необоснованность проверки в отношении руководителей РКБ

«Следователи не препятствуют работе медицинского учреждения и соблюдают установленный санитарный карантин.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.В условиях пандемии следственное управление в соответствии с требованиями закона обязано реагировать на каждое сообщение, как о фактах дезинформации населения о развитии ситуации с коронавирусной инфекцией, так и об игнорировании должностными лицами требований по соблюдению мер предосторожности с целью предупреждения ее распространения», – отметили в ведомстве.