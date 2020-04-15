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Posted 15 апреля 2020, 10:18

Published 15 апреля 2020, 10:18

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

Следком Башкирии опроверг необоснованность проверки в отношении руководителей РКБ

Следком Башкирии опроверг необоснованность проверки в отношении руководителей РКБ

15 апреля 2020, 10:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В ведомстве отреагировали на сообщения о том, что проверка в больнице не нужна.

По информации представителей Следственного комитета, поводом для проверки стали обращения врачей через средства массовой информации о том, что в руководстве медицинского учреждения не приняли мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди медицинского персонала и пациентов больницы.

Представители комитета пояснили, что в рамках проверки отправили все запросы в Министерство здравоохранения республики, территориальные органы Росздравнадзора и Роспотребнадзора, а также запрошены необходимые сведения из самой больницы. Планируется также опросить руководство, сотрудников и пациентов.

«Следователи не препятствуют работе медицинского учреждения и соблюдают установленный санитарный карантин.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.В условиях пандемии следственное управление в соответствии с требованиями закона обязано реагировать на каждое сообщение, как о фактах дезинформации населения о развитии ситуации с коронавирусной инфекцией, так и об игнорировании должностными лицами требований по соблюдению мер предосторожности с целью предупреждения ее распространения», – отметили в ведомстве.

Напомним, вчера президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль заявил, что главный врач РКБ Эльза Сыртланова достойно справляется со своими обязанностями. Он говорил, что проверка Следственного комитета в данной ситуации не нужна.

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#Общество#Новости#Карантин
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