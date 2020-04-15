На борьбу с коронавирусом в Башкирии планируют потратить более 5 млрд рублей

Posted 15 апреля 2020, 06:34
Published 15 апреля 2020, 06:34
Modified 17 октября 2022, 20:21
Updated 17 октября 2022, 20:21
Первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров на правительственном совещании сообщил, что на борьбу с новой коронавирусной инфекцией потратят 5,5 млрд рублей.
По его словам, прежде всего в нынешних условиях в зоне риска находятся интернаты, приюты, детские дома, дома престарелых. По этой причине в регионе уже провели тренировку штаба для недопущения завоза и распространения коронавируса.
Во время тренировки руководители социальных объектов рассказали порядок действий при выявлении случаев заражения. Среди основных мер была изоляция пациентов и сотрудников, создание необходимого запаса средств индивидуальной защиты, усиление охраны объектов.