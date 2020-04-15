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Posted 15 апреля 2020, 06:34

Published 15 апреля 2020, 06:34

Modified 17 октября 2022, 20:21

Updated 17 октября 2022, 20:21

На борьбу с коронавирусом в Башкирии планируют потратить более 5 млрд рублей

На борьбу с коронавирусом в Башкирии планируют потратить более 5 млрд рублей

15 апреля 2020, 06:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом сообщили в правительстве республики.

Первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров на правительственном совещании сообщил, что на борьбу с новой коронавирусной инфекцией потратят 5,5 млрд рублей.

По его словам, прежде всего в нынешних условиях в зоне риска находятся интернаты, приюты, детские дома, дома престарелых. По этой причине в регионе уже провели тренировку штаба для недопущения завоза и распространения коронавируса.

Во время тренировки руководители социальных объектов рассказали порядок действий при выявлении случаев заражения. Среди основных мер была изоляция пациентов и сотрудников, создание необходимого запаса средств индивидуальной защиты, усиление охраны объектов.

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#Общество#Новости#Карантин
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