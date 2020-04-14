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Posted 14 апреля 2020, 11:32

Published 14 апреля 2020, 11:32

Modified 17 октября 2022, 20:21

Updated 17 октября 2022, 20:21

Минздрав Башкирии сообщил о состоянии всех заболевших коронавирусом в республике

Минздрав Башкирии сообщил о состоянии всех заболевших коронавирусом в республике

14 апреля 2020, 11:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Большинство заболевших находятся на аппарате ИВЛ.

В региональном минздраве сообщили, что в настоящий момент из 129 выявленных больных коронавирусом, 101 пациент находится в больнице в состоянии средней тяжести, 2 – в тяжелом состоянии.

За последние сутки, как сообщалось ранее, количество заболевших увеличилось на 22 человека, выписанных – 9 человек. На амбулаторном лечении находятся 15 человек с легкой формой заболевания, но с подтвержденным диагнозом.

В Республиканской клинической инфекционной больнице находятся 45 больных, все в состоянии средней тяжести; в РКБ имени Куватова – 27 человек в состоянии средней тяжести; в Демском районе – человек госпитализировано семеро; в Октябрьской больнице, в Нефтекамске, Сибае, Дюртюли, Исянгулово, Кумертау, Буздяке – по одному пациенту в состоянии средней тяжести; в Туймазинской и Белебеевской ЦРБ, в Стерлитамаке – по два человека; в Белебеевской больнице – 8 человек, из них семеро в состоянии средней тяжести и один тяжелый пациент.

Всего к текущему моменту умерло четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Причина смерти троих, по данным патологоанатомического заключения, установлена как COVID-19. Среди довхи умерших 74-летняя женщина с онкологией, сахарным диабетом и сердечным заболеванием из Баймакского района и 63-летний мужчина из Октябрьского с хроническим бронхитом, ишемическим заболеванием сердца.

Напомним, с 20.00 часов 31 марта на территории республики введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин 2 апреля сообщил, что нерабочий период может продлиться до конца апреля, но в случае благоприятных условий он может быть отменен и раньше.

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#Общество#Новости#Карантин
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