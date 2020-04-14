Минздрав Башкирии сообщил о состоянии всех заболевших коронавирусом в республике

В Республиканской клинической инфекционной больнице находятся 45 больных, все в состоянии средней тяжести; в РКБ имени Куватова – 27 человек в состоянии средней тяжести; в Демском районе – человек госпитализировано семеро; в Октябрьской больнице, в Нефтекамске, Сибае, Дюртюли, Исянгулово, Кумертау, Буздяке – по одному пациенту в состоянии средней тяжести; в Туймазинской и Белебеевской ЦРБ, в Стерлитамаке – по два человека; в Белебеевской больнице – 8 человек, из них семеро в состоянии средней тяжести и один тяжелый пациент.