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Posted 11 апреля 2020, 13:33

Published 11 апреля 2020, 13:33

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

Минздрав Башкирии сообщил подробности о погибшем с коронавирусом

Минздрав Башкирии сообщил подробности о погибшем с коронавирусом

11 апреля 2020, 13:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В ведомстве сообщили, что погибший был очень пожилым.

По данным регионального минздрава, первый умерший от коронавируса был из Белебея. Пожилому мужчине, отметили в ведомстве, на момент смерти исполнилось 82 года. Более подробной информации о погибшем нет.

Напомним, в Башкирии всего госпитализировано с коронавирусом 47 человек. 20 находятся в состоянии средней тяжести, и только один пациент тяжелом состоянии в больнице Демского района. Всего в республике 66 официально подтвержденных зараженных коронавирусом.

О первом погибшем сегодня рассказал министр здравоохранения Максим Забелин. Он сообщил, что в период распространения коронавируса в Башкирии с инфекцией коронавируса умерли два человека – 80-летней женщины из Уфы, которая умерла не от коронавируса, но инфекция была обнаружена в крови. Раньше также сообщалось, что вирус нашли у умершего жителя из Мелеуза, но повторные исследования опровергли это.

«Напомню, что первый пациент – это пациентка РКБ имени Куватова, причиной смерти явилось ее основное заболевание, а не острая коронавирусная инфекция. К сожалению, у нас скончался еще один пациент, причиной смерти которого является уже вирусная пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией», – прокомментировал смерти руководитель ведомства.

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#Происшествия#Новости#Карантин
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