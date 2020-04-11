Минздрав Башкирии сообщил подробности о погибшем с коронавирусом

О первом погибшем сегодня рассказал министр здравоохранения Максим Забелин. Он сообщил, что в период распространения коронавируса в Башкирии с инфекцией коронавируса умерли два человека – 80-летней женщины из Уфы, которая умерла не от коронавируса, но инфекция была обнаружена в крови. Раньше также сообщалось, что вирус нашли у умершего жителя из Мелеуза, но повторные исследования опровергли это.