Внимание, владельцы автомобилей: в Башкирии изменились правила самоизоляции

С 8 апреля в Башкирии начал работать портал doroga02. С его помощью можно получить возможность передвигаться по городу на личном автотранспорте в течение 90 минут. Причины выезда строго ограничены: похороны, поездка в роддом, на работу (если предприятие есть в списке продолжающих работать в период карантина), к родственникам (которым требуется помощь) или в магазин. В автомобиле могут находиться лица, которые проходят самоизоляцию вместе с тем, кто сидит за рулем.