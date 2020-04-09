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Posted 9 апреля 2020, 05:43

Published 9 апреля 2020, 05:43

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

Внимание, владельцы автомобилей: в Башкирии изменились правила самоизоляции

Внимание, владельцы автомобилей: в Башкирии изменились правила самоизоляции

9 апреля 2020, 05:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об изменениях сообщил на оперативном совещании в правительстве РБ руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин.

С 8 апреля в Башкирии начал работать портал doroga02. С его помощью можно получить возможность передвигаться по городу на личном автотранспорте в течение 90 минут. Причины выезда строго ограничены: похороны, поездка в роддом, на работу (если предприятие есть в списке продолжающих работать в период карантина), к родственникам (которым требуется помощь) или в магазин. В автомобиле могут находиться лица, которые проходят самоизоляцию вместе с тем, кто сидит за рулем.

С 10 апреля у жителей Башкирии появится возможность получить пропуск в сад, при этом сад можно будет зарегистрировать только один.

Маршрут движения будет прослеживаться: сотрудники ДПС и ППС получат доступ к сайту, чтобы в случае необходимости проверить законность передвижения граждан. За подделанные справки будут штрафовать.

Напомним, с 31 марта в Башкирии действует режим полной самоизоляции. По данным минздрава РБ, на вчерашний день в регионе зафиксировано 16 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Состояние пациентов удовлетворительное. Уже выписаны 6 человек. Скончалась одна женщина, у которой был диагностирован посмертно коронавирус. На контроле с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоят 117 человек, среди них 11 детей. Все они ждут результатов анализов.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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