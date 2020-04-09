В Башкирии один из зараженных коронавирусом находится на самоизоляции

— В Башкирии дополнительно зарегистрировано 6 новых случаев, с выздоровлением выписано 6 человек. госпитализированные с подтвержденным диагнозом находятся в стационарах, один человек — на самоизоляции под жестким карантином, — отметил Максим Забелин.