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Posted 9 апреля 2020, 09:27

Published 9 апреля 2020, 09:27

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

В Башкирии один из зараженных коронавирусом находится на самоизоляции

В Башкирии один из зараженных коронавирусом находится на самоизоляции

9 апреля 2020, 09:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на ежедневном совещании ведомства.

— В Башкирии дополнительно зарегистрировано 6 новых случаев, с выздоровлением выписано 6 человек. госпитализированные с подтвержденным диагнозом находятся в стационарах, один человек — на самоизоляции под жестким карантином, — отметил Максим Забелин.

Министр подчеркнул, что вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Напомним, с подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находится 142 человека, из них 10 несовершеннолетних. На данный момент в регионе 22 больных коронавирусной инфекцией.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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