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Posted 8 апреля 2020, 06:23

Published 8 апреля 2020, 06:23

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

В ГИБДД Башкирии предупредили об опасностях на дорогах из-за погоды

В ГИБДД Башкирии предупредили об опасностях на дорогах из-за погоды

8 апреля 2020, 06:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Автомобилистов призвали быть осторожнее.

Башкирская госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой быть осторожнее в связи с ухудшившимися погодными условиями.

По информации ГИБДД по Башкирии, в регионе наблюдается снег, гололедица и ухудшение видимости. В связи с этим в ведомстве попросили всех соблюдать дорожные правила в пути и основные требования безопасности.

Напомним, что в МЧС по республике также предупреждали об ухудшении погоды. Спасатели говорили, что в регионе будет сильный порывистый ветер до 20 метров в секунду.

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#Общество#Новости#Погода
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