В ГИБДД Башкирии предупредили об опасностях на дорогах из-за погоды

Posted 8 апреля 2020, 06:23
Published 8 апреля 2020, 06:23
Modified 17 октября 2022, 20:14
Updated 17 октября 2022, 20:14
Башкирская госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой быть осторожнее в связи с ухудшившимися погодными условиями.
По информации ГИБДД по Башкирии, в регионе наблюдается снег, гололедица и ухудшение видимости. В связи с этим в ведомстве попросили всех соблюдать дорожные правила в пути и основные требования безопасности.
Напомним, что в МЧС по республике также предупреждали об ухудшении погоды. Спасатели говорили, что в регионе будет сильный порывистый ветер до 20 метров в секунду.