В МЧС по Башкирии объявили штормовое предупреждение

Posted 12 марта 2020, 10:57
Published 12 марта 2020, 10:57
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
Со ссылкой на Башгидрометцентр спасатели Управления по гражданской защите в Уфе передали, что с 20:00 12 марта ожидается усиление ветра и дождь.
Скорость ветра составит, согласно переданной информации, от 9 до 14 метров в секунду, местами до 20 метров в секунду. Аналогичное сообщение пришло и от МЧС, где предупреждалось о штормовом ветре 13 марта.
В сообщении также уточнялось, что температура воздуха ночью 0,+4°, днем около +3,+5°. Уфимцев и жителей республики попросили быть осторожнее и внимательнее, не находится во время непогоды на улице и избегать рекламных щитов и деревьев.