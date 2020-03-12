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Posted 12 марта 2020, 10:57

Published 12 марта 2020, 10:57

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

В МЧС по Башкирии объявили штормовое предупреждение

В МЧС по Башкирии объявили штормовое предупреждение

12 марта 2020, 10:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Спасатели предупредили об усилении ветра.

Со ссылкой на Башгидрометцентр спасатели Управления по гражданской защите в Уфе передали, что с 20:00 12 марта ожидается усиление ветра и дождь.

Скорость ветра составит, согласно переданной информации, от 9 до 14 метров в секунду, местами до 20 метров в секунду. Аналогичное сообщение пришло и от МЧС, где предупреждалось о штормовом ветре 13 марта.

В сообщении также уточнялось, что температура воздуха ночью 0,+4°, днем около +3,+5°. Уфимцев и жителей республики попросили быть осторожнее и внимательнее, не находится во время непогоды на улице и избегать рекламных щитов и деревьев.

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