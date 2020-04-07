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В мэрии Уфы сообщили, когда точно сдадут новую набережную реки Белой

7 апреля 2020, 05:58
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Об этом сообщили на оперативке в столичной мэрии.

Сегодня, 7 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин сообщил, что новая набережная реки Белой, которая хорошо видна при въезде в Уфу в районе Монумента Дружбы, точно должна быть полностью сдана в этом году.

- Строительно-монтажные работы там заканчиваются, - уточнил Ульфат Мустафин и попросил представителя службы речных переправ Сергея Сергеева рассказать, как она будет задействована для водного транспорта.

- Если будет в наличии пассажирское судно для организации перевозки населения, то мы готовы это сделать с соблюдением всех требований безопасности, - ответил Сергеев. - Но в данный момент на балансе нашего учреждения имеются только паромы, которые не предназначены для этого.

Ульфат Мустафин после некоторого раздумья решил, что этот вопрос заслуживает отдельной проработки.

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