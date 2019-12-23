На декор новой набережной реки Белая в Уфе потратят около 40 млн рублей

Закупки у единственного поставщика были переданы компанияя дочерней структурой холдинга «РусГидро» — АО «Гидроремонт-ВКК», передает «Коммерсантъ-Уфа».
По информации издания, на строительство будет дополнительно потрачено около 40 млн рублей, строительство ведется с 2014 года.
По заказу «Дельта Урал» должны будут к июнь 2020 года установить на участке между железнодорожным и Бельским мостом 342 высокопрочные плиты для крышек парапетов, 8,52 тыс. плит для облицовки лестниц, 44 скамьи разного типа, теневой навес-лежак, 142 навесных ящика на чугунных секциях и 68 кадок для цветов, 164 дерева в кадках, 12 растений для озеленения в кадках, а также 347 саженцев винограда, уточнили в «Коммерсанте».
Набережная Белой признана самой дорогостоящей, стоимость этого проекта оценивалась в 12 млрд руб. Когда она была построена люди реагировали на нее по-разному, большинство высказывалось, что она некрасивая и даже говорили, что специально создана для того, чтобы туда швартовать подводную лодку.