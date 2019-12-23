На декор новой набережной реки Белая в Уфе потратят около 40 млн рублей

По заказу «Дельта Урал» должны будут к июнь 2020 года установить на участке между железнодорожным и Бельским мостом 342 высокопрочные плиты для крышек парапетов, 8,52 тыс. плит для облицовки лестниц, 44 скамьи разного типа, теневой навес-лежак, 142 навесных ящика на чугунных секциях и 68 кадок для цветов, 164 дерева в кадках, 12 растений для озеленения в кадках, а также 347 саженцев винограда, уточнили в «Коммерсанте».