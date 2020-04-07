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В Башкирии выявлен новый случай заражения коронавирусом

7 апреля 2020, 06:55
Фото: vk.com
Об этом сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

Сегодня, 7 апреля, стало известно, что в Башкирии выявлен новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава региона Радий Хабиров.

По его словам, носителем вируса оказалась женщина, прибывшая из Турции. Её состояние - не тяжёлое.

Выписан еще один пациент, излечившийся от коронавируса. Таким образом их стало пятеро. И под наблюдением врачей остаются еще 6 пациентов с диагностированным заражением инфекцией ковид-19.

Радий Хабиров также подтвердил распространившуюся в соцсетях информацию о смерти пациентки с коронавирусом. К сожалению, это оказалось правдой. 80-летняя женщина умерла в РКБ имени Куватова, по этой причине больница была закрыта на карантин вчера.

Как пояснил Радий Хабиров, пенсионерка более двух месяцев была на госпитализации по причине обширного ишемического инсульта и сахарного диабета. Причиной смерти стал отек головного мозга на фоне. При патологоанатомическом исследовании взят анализ на COVID-19, как положено при любых пневмониях. Таким образом выяснилось, что она была заражена коронавирусом, который, впрочем, не стал причиной смерти. Откуда неходячая пенсионерка могла заразиться коронавирусом, пытаются выяснить специалисты.

- Все, кто мог иметь контакты с больной коронавирусом, – обязаны оставаться в РКБ на карантине. Это не наша прихоть, а установленный законодательно регламент, необходимый для сохранения жизней и здоровья всех, кто вас окружает, - написал Радий Хабиров.

Известно, что изолированы несколько врачей, которые общались с умершей пациенткой.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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