В Башкирии выявлен новый случай заражения коронавирусом

Как пояснил Радий Хабиров, пенсионерка более двух месяцев была на госпитализации по причине обширного ишемического инсульта и сахарного диабета. Причиной смерти стал отек головного мозга на фоне. При патологоанатомическом исследовании взят анализ на COVID-19, как положено при любых пневмониях. Таким образом выяснилось, что она была заражена коронавирусом, который, впрочем, не стал причиной смерти. Откуда неходячая пенсионерка могла заразиться коронавирусом, пытаются выяснить специалисты.