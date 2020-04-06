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Власти Башкирии дали прогноз по смертности от коронавируса в регионе

6 апреля 2020, 08:50
Фото: МедиаКорСеть
Изначально по расчетам было минимум 500 погибших в республике.

Член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и председатель совета директоров ИА «Башинформ» Ростислав Мурзагулов в своем посте озвучил, что изначальные расчеты экспертов по смертности от коронавируса в Башкирии составляли минимум 500 погибших.

По его словам, глава Башкирии Радий Хабиров мог держать закрытыми предприятия еще пару месяцев, что точно дало бы низкий порог заболеваемости коронавирусом.

«Он идёт на риск. Понятно, что при тысячах открытых предприятий эпидемию сдерживать тяжелее. Но он понимает, что если мы доведём людей до нищеты и разрушим экономику (плюс алко со всеми вытекающими)- это будет похлеще ковида», – отметил Мурзагулов.

Член оперативного штаба по коронавирусу также добавил, что сейчас сказать будет больше 500 погибших или нет – довольно сложно и зависит от того, будут ли злоупотреблять жители региона послаблениями или нет.

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