В Башкирии в период карантина продолжают работать около 2000 предприятий

— Необходимо оформить санитарные требования к работе этих предприятий в нынешних условиях, — подчеркнул чиновник. — В целом, наша республика — один из первых регионов в России, практически разработавший и принявший пакет антикризисных мер в экономике. Мы понимаем, что от оперативности и эффективности наших действий будет зависеть выход нашей экономики из кризиса без больших последствий. При этом мы рассчитываем на финансовую поддержку со стороны федерального правительства.