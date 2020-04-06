Поездки на личном авто и сады: коротко о новых правилах самоизоляции в Башкирии

Этот вопрос Радий Хабиров поднял на оперативном совещании без лишних упоминаний. В сады жители республики смогут ездить, но для этого нужно будет получить разрешение. По словам руководителя администрации главы республики Александра Сидякина, уже на этой неделе заработает портал doroga02, на которой с 10 апреля житель Башкирии сможет заполнить форму для получения разрешения на поездку в сад. При этом можно будет указать лишь один адрес садового участка. То есть каждую неделю ездить по разным адресам не получится.