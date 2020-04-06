Власти Башкирии разъяснили о передвижении на личном авто во время режима самоизоляции

В частности, руководитель администрации главы республики Александр Сидякин заявил, что в режиме «жесткой самоизоляции» разрешено передвигаться на личном автомобиле по нескольким важным причинам: похороны близкого человека, работа (при этом важно иметь при себе паспорт и соответствующую справку с места работы – контроль за разрешительными документами будет ужесточен), поездка на дачу или сад (официальное открытие садового сезона – с 16 часов 10 апреля), визит к пожилым родственникам, нуждающимся в лечении, особом уходе, внимании.