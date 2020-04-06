mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В период самоизоляции в Башкирии жители устроили концерт на балконе

6 апреля 2020, 07:50
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жители Октябрьского решили показать, что веселить народ умеют не только итальянцы.

Жители дома в Октябрьском устроили настоящий концерт на балконе, чтобы поднять настроение себе и окружающим. Для своей задумки они вытащили на улицу микрофоны и колонки. В репертуаре были любимые многими композиции Васили Фаттаховой.

Очевидно, что задумка авторов концерта удалась. Под песню «Туган як» местные начали заметно шире улыбаться, и в какой-то момент пустились в пляс.

Автор видео прокомментировал, что несмотря на то, что все на улице, режим самоизоляции никто не нарушал, ведь все это находится на расстоянии 100 метров от дома, и между танцующими не менее полутора метров.

Артисты также исполнили исполнили песню Сергея Трофимова «Московская песня».

Материалы по теме
Башкирские соцработники получат доплаты за работу во время карантинаПравоохранители рассказали о количестве протоколов за нарушение карантинных мерВ Башкирии в период карантина продолжают работать около 2000 предприятий
#Новости#Карантин#Алия Фатхиева#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48