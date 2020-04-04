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В минздраве Башкирии сообщили новые данные о ситуации с коронавирусом в республике

4 апреля 2020, 09:02
Фото: Youtube.com
Об этом сообщили на ежедневном брифинге.

Сегодня, 4 апреля, на брифинге в минздраве Башкирии озвучили свежие данные о степени распространения опасной коронавирусной инфекции в регионе.

По информации республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Башкирии зафиксировано 10 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Состояние пациентов удовлетворительное. Уже выписаны три, хотя в федеральных источниках сообщается о пяти излеченных.

На контроле с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоят 85 человек, среди них 12 детей. Все они ждут результатов анализов.

За последние сутки в России подтверждено 4731 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах, число выписанных пациентов выросло до 333.

Напомним, с 20.00 часов 31 марта на территории республики введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин 2 апреля сообщил, что нерабочий период может продлиться до конца апреля, но в случае благоприятных условий он может быть отменен и раньше.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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