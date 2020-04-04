В минздраве Башкирии сообщили новые данные о ситуации с коронавирусом в республике

Напомним, с 20.00 часов 31 марта на территории республики введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин 2 апреля сообщил, что нерабочий период может продлиться до конца апреля, но в случае благоприятных условий он может быть отменен и раньше.