Уфимку хотят оштрафовать на 15 тысяч рублей за поход в магазин

Как сообщает портал ufa1.ru, девушка с парнем в этот момент возвращалась с магазина в микрорайоне Инорс. Сотрудники полиции, по словам девушки, задержали их буквально возле подъезда и увезли в участок. То, что пара в руках несла пакеты с продуктами и товарами, их не убедило.