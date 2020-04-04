Сиди дома или нарвись на штраф: уфимцев наказывают за нарушение режима самоизоляции

В ночь на 2 апреля был составлен первый, но уже не единственный протокол — 33-летнему жителю микрорайона Затон в Уфе был назначен штраф в 15 тысяч рублей. Мужчина, как стало известно Медиакорсети, находился на улице в состоянии алкогольного опьянения — уфимец планировал перепарковать свой автомобиль. На него был составлен протокол, решение по которому принимала мировая судья Ленинского районного суда. Свою вину молодой человек признал. Новость о штрафе в тот же день разлетелась по федеральным СМИ — в России это оказался первый крупный штраф за нарушение режима самоизоляции.