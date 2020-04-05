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Торговец мясом, побывавший в Сибае, успел заразить своего шестимесячного внука

5 апреля 2020, 12:30
Фото: pexels.com
Уроженец Челябинской области, торговавший мясом в Сибае, успел заразить шестимесячного внука коронавирусом.

Мужчина, торговавший мясом в Сибае, успел заразить коронавирусом шестимесячного младенца – своего внука. Об этом сообщает Минздрав Челябинской области. Ребенок в данный момент проходит лечение в Центре охраны материнства и детства.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что мужчина передал инфекцию фельдшеру, которая брала у нее анализы, а также сотруднице Сбербанка Кизильского района области.

Было установлено, что мужчина вернулся из отдыха в Дубае и не самоизолировался: вместо этого отправился торговать в сибайский рынок.

В связи с этим, власти Башкирии заявляли, что ожидают пик коронавируса в Зауралье. В башкирском городе с ним успели вступить в контакт 227 человек, все они на данный момент находятся на самоизоляции.

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