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Инфекционный госпиталь для борьбы с вирусом в Уфе обойдется бюджету в 1,7 млрд

3 апреля 2020, 07:27
Фото: pexels.com
В стоимость включено в том числе и оборудование временной клиники «под ключ».

Для быстровозводимого инфекционного госпиталя, строительство которого началось в селе Зубово рядом с Уфой, с бюджета республики потребуется 1,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на своего собеседника в Госткомстрое РБ. На эту же сумму предусматривается оснастить здание всем необходимым оборудованием. В правительстве региона отмечают, что без оборудования стоимость объекта оценивается в 970 млн рублей.

Власти планируют воздвигнуть одноэтажную конструкцию по методу «шведской плиты» к июню. Площадь здания – 16 кв.м., оно будет с теплым каркасом, обшивкой сэндвич-панелями.

По данным собеседника «Ъ-Уфа», конструктор позже можно будет разобрать и собрать в другом месте, к примеру, в качестве федьдшерско-акушерского пункта.

Заказчик объекта – Фонд развития жилищного строительства. Отметим, что накануне глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что госпиталь будет построен за счет инвестора, затем республика его выкупит. По его словам, в будущем планировалось развивать объект, перенести туда весь комплекс инфекционной больницы №4.

По данным издания, оператор проекта – компания Проектстройкомплекс» (владелец – Дмитрий Дудко). Ранее компания занималась реконструкцией международного терминала аэропорта «Уфа».

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