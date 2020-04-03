Инфекционный госпиталь для борьбы с вирусом в Уфе обойдется бюджету в 1,7 млрд

Для быстровозводимого инфекционного госпиталя, строительство которого началось в селе Зубово рядом с Уфой, с бюджета республики потребуется 1,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на своего собеседника в Госткомстрое РБ. На эту же сумму предусматривается оснастить здание всем необходимым оборудованием. В правительстве региона отмечают, что без оборудования стоимость объекта оценивается в 970 млн рублей.