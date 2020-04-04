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15 ведомств Башкирии теперь могут штрафовать компании за допущение ЧС

4 апреля 2020, 12:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Согласно Указу главы РБ, чиновники этих ведомств наделяются полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.6 КОАП РФ «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Новая мера подразумевает санкции лишь для должностных лиц, руководителей компаний и предприятий, госструктур и муниципальных властей.

Невыполнение обязанностей по защите населения и территорий от ЧС природного или техногенного характера, невыполнение правил по предупреждению аварий и катастроф на производственных и социальных объектах предполагает штрафы. Для должностных лиц — от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб., для юридических — от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств для ликвидации ЧС, а также несвоевременное направление их в зону предполагает штраф для должностных лиц от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб.

Составлять протоколы уполномочены министры и председатели комитетов, руководители отделов, советники, специалисты Минздрава, Минземимущества, Минлесхоза, Минсельхоза, Минэкологии, Минспорта, Минтруда, Госкомюстиции, Госжилнадзора, Госстроя, Госкомторговли, Гостранса, ГКЧС, Гостехнадзора, Управления ветеринарии.

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