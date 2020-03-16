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Posted 16 марта 2020, 05:16

Published 16 марта 2020, 05:16

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

Стали известны результаты анализов двух госпитализированных пациентов из Башкирии

Стали известны результаты анализов двух госпитализированных пациентов из Башкирии

16 марта 2020, 05:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Супружескую пару из Кумертау срочно госпитализировади после возвращения из Италии.

По результатам первых проб стало известно, передает телеканал «Арис», что диагноз у туристов из Башкирии не подтвердился.

Супругов отправили в больницу с подозрением на опасную инфекцию. Напомним, в Италии к настоящему моменту из-за инфекции скончались более 1000 человек.

Телеканал также передал, что в Кумертау находятся четыре человека, среди которых двое детей госпитализированной пары. У них повышена температура тела, результаты анализов пока еще не готовы.

Напомним, в настоящий момент из-за угрозы распространения инфекции перекрыто авиасообщение с Азербайджаном, Веной и Гоа.

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