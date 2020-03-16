Стали известны результаты анализов двух госпитализированных пациентов из Башкирии

Posted 16 марта 2020, 05:16
Published 16 марта 2020, 05:16
Modified 17 октября 2022, 20:42
Updated 17 октября 2022, 20:42
По результатам первых проб стало известно, передает телеканал «Арис», что диагноз у туристов из Башкирии не подтвердился.
Супругов отправили в больницу с подозрением на опасную инфекцию. Напомним, в Италии к настоящему моменту из-за инфекции скончались более 1000 человек.
Телеканал также передал, что в Кумертау находятся четыре человека, среди которых двое детей госпитализированной пары. У них повышена температура тела, результаты анализов пока еще не готовы.
Напомним, в настоящий момент из-за угрозы распространения инфекции перекрыто авиасообщение с Азербайджаном, Веной и Гоа.