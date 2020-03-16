mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 марта 2020, 04:37

Published 16 марта 2020, 04:37

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

Между Уфой и Азербайджаном временно приостановлено авиасообщение

Между Уфой и Азербайджаном временно приостановлено авиасообщение

16 марта 2020, 04:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В оперативном штабе при правительстве Азербайджана приняли решение обезопаситься.

В оперативном штабе при правительстве Азербайджана принято решение приостановить авиаперелеты в ряд городов России, передает ТАСС. В качестве причины отмены полетов отмечено распространение коронавируса.

Полет по маршруту Баку – Уфа – Баку авиакомпанией «Азербайджанские авиалинии» приостановлены с 17 марта. Помимо Уфы авиасообщение приостановлено с Казанью, Сургутом, Минеральными водами, Красноярском и Екатеринбургом.

По данным ГТРК-Башкортостан, рейсы авиакомпании NordStar из Уфы в Баку все еще действительны.

Ранее сообщалось об ограничении вылетов из Уфы в Вену. В России же ограничено авиасообщение с 13 марта из Италии, Франции и Германии.

Материалы по теме
В Уфе хоккейный клуб «Салават Юлаев» принял меры против распространения коронавирусаВ РЖД сообщили об отмене сообщения с Украиной и Молдовой из-за коронавирусаИз-за коронавируса в Башкирии перестало работать ЖЭУ
#Общество#Новости#Вирус#Вирусы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика