Между Уфой и Азербайджаном временно приостановлено авиасообщение

Posted 16 марта 2020, 04:37
Published 16 марта 2020, 04:37
Modified 17 октября 2022, 20:42
Updated 17 октября 2022, 20:42
В оперативном штабе при правительстве Азербайджана принято решение приостановить авиаперелеты в ряд городов России, передает ТАСС. В качестве причины отмены полетов отмечено распространение коронавируса.
Полет по маршруту Баку – Уфа – Баку авиакомпанией «Азербайджанские авиалинии» приостановлены с 17 марта. Помимо Уфы авиасообщение приостановлено с Казанью, Сургутом, Минеральными водами, Красноярском и Екатеринбургом.
Ранее сообщалось об ограничении вылетов из Уфы в Вену. В России же ограничено авиасообщение с 13 марта из Италии, Франции и Германии.