Потрачено: почему в Башкирии сирот селят в квартиры, непригодные для жилья?

— Важный момент: не помню, чтобы кто-то не жаловался на стоимость квадратного метра, — добавил Егор Родин. — Начальная цена аукциона рассчитывается исходя из норматива предоставления 33 кв. м, который умножается на стоимость для конкретного поселения. Стоимость устанавливается Госстроем. Вот в апреле Уфа выйдет на аукцион, где заявит приобретение квартиры не менее 33 кв. м, которая должна соответствовать принятым избыточным требованиям. И стоимость ее будет 1,2 млн рублей. Кто-то может сказать, где в Уфе можно купить полноценную квартиру за эту цену? Думаю, никто. Та же ситуация транслируется на районы. Корень проблемы закупки ветхого жилья, думаю, лежит в этой стоимости квадратного метра. Наш расчет осуществляется на основе приказа Минстроя РФ — мы от него ни вправо ни влево. И скажу в защиту администрации: когда у них стоит выбор закупить непригодное жилье или не освоить деньги, зачастую они покупают что есть, потому что за неосвоение их ждет гораздо большая ответственность.