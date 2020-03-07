Помочь сироте, живущей в бане в Уфе, взялся известный защитник прав детдомовцев

- Я сама родом из Благовещенского района. Оттуда меня забрали в Уфу, в Дом ребенка. Потом из Уфы в Белорецк, село Узян — там я уже воспитывалась 15 лет. Окончила 9 классов, поступила в училище на штукатура-маляра, а за год до окончания учебы встала на очередь на получение жилья в Калининском районе Уфы. Должна была получить жилье еще в 2000 году, когда закончила училище, но тогда мне его так и не дали, тоже кормили обещаниями. Потом я вышла замуж, и чиновники, видимо, успокоились, решили, что жилье мне больше не нужно. Однако семейная жизнь у меня не сложилась. Потом муж забрал детей. Я боролась и восстановила права на детей, теперь мне их вернули. Но жилья как не было, так и нет. Живем в садовом товариществе, в бане, которую нам отдали под жилье мои знакомые. Я живу со старшим сыном, а младший живет с бабушкой, потому что втроем мы бы в бане не поместились. Работаю на Южном рынке, — рассказывает о себе Наталья.