mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сильный ветер и метель: в Башкирии снова опубликовано штормовое предупреждение

4 февраля 2020, 08:57
Фото: Управление гражданской защиты
Спасатели МЧС опубликовали очередной прогноз с целым комплексом неблагоприятных метеорологических явлений в Башкирии 5 февраля.

Спасатели сообщили, что ожидается гололед, мокрый снег, снежные заносы, накаты и гололедица. Сообщается также об ухудшении видимости до 500 метров.

Погода будет облачной, ночью обещают мокрый снег и дождь со снегом, заявляют также о его налипании на провода и деревья. Днем также пройдет небольшой мокрый снег.

Ветер пообещали юго-западный со скоростью от 9 до 14 метров в секунду, порывы возможны до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем -1,-6°.

В Уфе температура температура воздуха ночью и днем -1,-3°.

Материалы по теме
В середине января Уфа утонула в лужах и мокром снегуВ Уфе все чиновники вышли на борьбу со снегомЗа сутки из столицы Башкирии вывезли 28 тысяч кубометров снега
#Новости#Снегопад#Снег#Алия Фатхиева#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48