Сильный ветер и метель: в Башкирии снова опубликовано штормовое предупреждение

Спасатели сообщили, что ожидается гололед, мокрый снег, снежные заносы, накаты и гололедица. Сообщается также об ухудшении видимости до 500 метров.
Погода будет облачной, ночью обещают мокрый снег и дождь со снегом, заявляют также о его налипании на провода и деревья. Днем также пройдет небольшой мокрый снег.
Ветер пообещали юго-западный со скоростью от 9 до 14 метров в секунду, порывы возможны до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем -1,-6°.
В Уфе температура температура воздуха ночью и днем -1,-3°.