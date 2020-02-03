В Башкирии предупредили о штормовом усилении ветра

Спасатели также отметили, что ветер будет южный, юго-восточный от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит -2°;-4°.
В связи с ухудшением погоды в управлении просят уфимцев соблюдать меры безопасности. Жителям столицы не рекомендуют находиться рядом с деревьями, рекламным щитами и хрупкими конструкциями.
Автомобилистов предупредили, что не стоит парковать машины около насаждений, линий электропередач и заборов.
Медикорсеть передавала, что на этой неделе ожидаются сильные метели, ветер и снегопады, но морозы уже отступят.