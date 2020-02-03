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В Башкирии предупредили о штормовом усилении ветра

3 февраля 2020, 05:40
Фото: Управление гражданской защиты
В Уравлении по гражданской защите в Уфе сообщили, что скорость ветра достигнет 18 метров в секунду.

Спасатели также отметили, что ветер будет южный, юго-восточный от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит -2°;-4°.

В связи с ухудшением погоды в управлении просят уфимцев соблюдать меры безопасности. Жителям столицы не рекомендуют находиться рядом с деревьями, рекламным щитами и хрупкими конструкциями.

Автомобилистов предупредили, что не стоит парковать машины около насаждений, линий электропередач и заборов.

Медикорсеть передавала, что на этой неделе ожидаются сильные метели, ветер и снегопады, но морозы уже отступят.

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