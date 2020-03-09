В составе башкирского меда обнаружили коноплю

— Нам звонит продавец и говорит о том, что покупатели возмущаются. Я приехал в магазин, там была пожилая женщина. Она, указывая на ценник, говорила: «Вы в открытую продаете наркотические средства, у вас 3% конопли! В банке 650 граммов меда, это значит, 10 граммов конопли в нем!». Она сказала, что будет жаловаться в полицию, напишет заявление в органы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, — рассказывает изданию Business FM коммерческий директор компании «Умарат» Роман Ситдиков.