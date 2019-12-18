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Posted 18 декабря 2019, 12:49

Published 18 декабря 2019, 12:49

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

В Башкирии пчеловодам компенсируют покупку бурзянской пчелы

В Башкирии пчеловодам компенсируют покупку бурзянской пчелы

18 декабря 2019, 12:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В минсельхозе намерены субсидировать до 50% расходов на приобретение.

В региональном минсельхозе планируют возмещать покупку племенного материала. Планируется выделение субсидий в размере 50% от расходов, передает «Башинформ».

Сообщается, что на компенсации могут рассчитывать пчеловоды, которые принимают участие в проекте по воспроизводству бурзянской пчелы.

Руководитель дирекции по особо охраняемым территориям Башкирии Марат Хасанов рассказал, что в настоящий момент уже принимаются заявки от участников. Пока выразили желание 15 пчеловодов. Перед приниятием претендента в проект, отметил Хасанов, будет обследоваться окружение пасеки. Одним из условий выступает отсутствие в округе пчел южной породы.

Власти рассчитывают к 2025 году пополнить фонд республики двумя тысячами семей чистопородной бурзянской пчелы.

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