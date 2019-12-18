В Башкирии пчеловодам компенсируют покупку бурзянской пчелы

Posted 18 декабря 2019, 12:49
Published 18 декабря 2019, 12:49
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
В региональном минсельхозе планируют возмещать покупку племенного материала. Планируется выделение субсидий в размере 50% от расходов, передает «Башинформ».
Сообщается, что на компенсации могут рассчитывать пчеловоды, которые принимают участие в проекте по воспроизводству бурзянской пчелы.
Руководитель дирекции по особо охраняемым территориям Башкирии Марат Хасанов рассказал, что в настоящий момент уже принимаются заявки от участников. Пока выразили желание 15 пчеловодов. Перед приниятием претендента в проект, отметил Хасанов, будет обследоваться окружение пасеки. Одним из условий выступает отсутствие в округе пчел южной породы.
Власти рассчитывают к 2025 году пополнить фонд республики двумя тысячами семей чистопородной бурзянской пчелы.