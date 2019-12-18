В Башкирии пчеловодам компенсируют покупку бурзянской пчелы

Руководитель дирекции по особо охраняемым территориям Башкирии Марат Хасанов рассказал, что в настоящий момент уже принимаются заявки от участников. Пока выразили желание 15 пчеловодов. Перед приниятием претендента в проект, отметил Хасанов, будет обследоваться окружение пасеки. Одним из условий выступает отсутствие в округе пчел южной породы.