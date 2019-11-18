Прокуратура Башкирии установила причины массовой гибели пчел

Прокуроры, передает ГТРК-Башкортостан, отметили, что местное население обобработке полей агрохимикатами не предупредили. Сельхозпредприятие «Дружба», кроме того, при работе не приняла в учет метеорологичекие условий. Не соблюдались также санитарно-защитные зоны и минимальные разрывы от населенных мест, рабочие предприятий не прошли обучение и не были обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, слуха, глаз и кожи.