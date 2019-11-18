mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября 2019, 07:31

Published 18 ноября 2019, 07:31

Modified 25 декабря 2024, 05:41

Updated 25 декабря 2024, 05:41

Прокуратура Башкирии установила причины массовой гибели пчел

18 ноября 2019, 07:31
Установлено, что пчелы погибли из-за использования химикатов.

В региональной прокуратуре озвучили результаты проверки по факту гибели пчел в Нуримановском районе.

Устанлвлено, что к гибели привело использование пестицидов для обработки сельхозкультур. Виновниками назвали компанию «СП «Дружба» и Агрофирму «Идель».

Прокуроры, передает ГТРК-Башкортостан, отметили, что местное население обобработке полей агрохимикатами не предупредили. Сельхозпредприятие «Дружба», кроме того, при работе не приняла в учет метеорологичекие условий. Не соблюдались также санитарно-защитные зоны и минимальные разрывы от населенных мест, рабочие предприятий не прошли обучение и не были обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, слуха, глаз и кожи.

В ведомстве сообщили, что были выявлены и факты хранения пестицидов с нарушением установленных требований, а все отходы сжигались без специальной установки.

В отношении юридического лица и должностных лиц предприятий возбудили административные дела, они оштрафованы на 36 тысяч рублей.

Отдельно сообщается, что ранее указанные факты не были приняты во внимание региональным роспотребнадзором, в связи с чем в адрес руководителя управления внесли представление, о сложившейся ситуации проинформировали также и правительство республики.

Это не первый случай массовой гибели в Башкирии. Пчеловоды уже жаловались на недосбор меда и многомиллионные убытки, но в Минсельхозе прокомментировали, что ситуацию не считают экстренной, хотя и признали, что пробелмы возникли из-за ядохимикатов.

#Общество#Новости#Пчела#Пчеловодство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика