Радик Юльякшин о конфликте с Салаватом Фатхетдиновым: «Мне извиняться не за что!»

— Сообщаю, что мозги у меня включены 24 на 7. Даже когда сплю. Я долго думал над высказыванием своего коллеги: «Пусть извиняться научиться!». Я полагаю так – извиняться нужно тогда, когда что-то сделал неправильное в адрес человека. Что же я сделал такого по отношению к Салавату абый? — задается вопросом Элвин Грей.