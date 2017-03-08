Что сказал Салават Фатхетдинов про Радика Юльякшина (Elvin Grey) – видео

В СМИ Башкирии обсуждается вопрос о вызове молодого певца Радика Юльякшина (Elvin Grey) заслуженному артисту Башкортостана Салавату Фатхетдинову.
Накануне на своей странице Вконтакте молодой певец Elvin Grey бросил Салавату Фатхетдинову вызов, он предложил организовать по два концерта, в «Татнефть-Арене» и «Уфа-Арене», и посмотреть, кто из них соберет полный зал. Это была реакция на слова Салавата Фатхетдинова, который так отозвался о юном артисте:
- Я осуждать его не буду. Если бы он ко мне пришел учиться, я бы его не взял. По-татарски так петь нельзя. Но если он собирает залы, значит он кому-то нужен. Есть люди, у которых нет слуха, может быть, таким он нужен? От него ничего не зависит, такое впечатление, что его одели и вывели на сцену, и сказали: «Будешь делать так!»
- Но я готов с ним поговорить с полчаса, если он ко мне придет, один на один, - добавил Фатхетдинов.
Позже Радик Юльякшин на своей странице ВКонтакте ответил так:
- Уважаемый Салават абый!!! Я с большим уважением отношусь к Вам, как к мудрому старшему брату. Ваши высоты и заслуги для меня неоспоримы. Критика моей персоны, практически во всех СМИ похвальна . Я с Вами соглашусь! Да, я не заканчивал Институтов искусств, у меня не было таких сильных педагогов, как Салават абый, но я вырос на Ваших песнях, на песнях Айдара Галимова. Постоянный сарказм в мой адрес с Вашей стороны считаю не достойным для столь уважаемого человека. Моими учителями, к сожалению, были всего лишь местные «черниковские бичи».Я и понятия не имею, как правильно петь татарские и башкирские песни, я всего лишь аранжировщик и композитор. Я пою так, как чувствует моя душа, как мне подсказывает мое сердце.
И предложил Салавату Фатхетдинову организовать своеобразный «баттл», устроив концерты, чтобы посмотреть, на кого из них придет больше зрителей.
Ответная реакция Салавата Фатхетдинова пока неизвестна.