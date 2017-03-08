Что сказал Салават Фатхетдинов про Радика Юльякшина (Elvin Grey) – видео

- Уважаемый Салават абый!!! Я с большим уважением отношусь к Вам, как к мудрому старшему брату. Ваши высоты и заслуги для меня неоспоримы. Критика моей персоны, практически во всех СМИ похвальна . Я с Вами соглашусь! Да, я не заканчивал Институтов искусств, у меня не было таких сильных педагогов, как Салават абый, но я вырос на Ваших песнях, на песнях Айдара Галимова. Постоянный сарказм в мой адрес с Вашей стороны считаю не достойным для столь уважаемого человека. Моими учителями, к сожалению, были всего лишь местные «черниковские бичи».Я и понятия не имею, как правильно петь татарские и башкирские песни, я всего лишь аранжировщик и композитор. Я пою так, как чувствует моя душа, как мне подсказывает мое сердце.