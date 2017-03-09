Певец Салават Фатхетдинов: Шаймиев не разрешил мне строить государство в государстве

- Ну вот, повернул в сторону Казани. Мог повернуть в Свердловск и остаться там. В Уфу тогда можно было добраться только на "пазиках", я бы сейчас не сел в эти автобусы. Меня никто не выгонял, не выживал из Башкирии, такова была воля Аллаха, - рассказал историю своего переезда в Казань в конце 80-х народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов. - Я уже тридцать лет живу в Татарстане, август - провожу в Казани, апрель - в Уфе, все остальное время - в гастролях по другим регионам: или через Уфу проезжаю в Казань, или через Казань - в Уфу.