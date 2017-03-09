Певец Салават Фатхетдинов: Шаймиев не разрешил мне строить государство в государстве

Певец Салават Фатхетдинов рассказал на пресс-конференции в Уфе о том, как под влиянием первого президента Татарстана отказался от попыток создать в Казани землячество башкортостанских татар. Предпосылки для этого были: по оценкам народного артиста, даже в такой конкурентной сфере, как национальная эстрада, доля выходцев из Башкортостана среди ведущих исполнителей Татарстана составляет 50 процентов.
- Был такой момент, когда один из моих друзей, знаменитый литератор, тоже выходец из Башкортостана (сам Салават Фатхетдинов родился 10 января 1960 года в с.Аксаитово Татышлинского района РБ - прим), предложил в годы, когда были модны землячества, создать и возглавить ассоциацию татар из Башкортостана. Я почувствовал себя президентом этой ассоциации, зашел к Минтимеру Шариповичу Шаймиеву, в те годы - Президенту РТ, - вспоминает Салават Закиевич. - Я думал, он хлопнет меня по плечу, скажет "Молодец! Давай!", рассказал ему об этой идее. Он думал, наверное, несколько секунд, потом сказал: "Ты что, хочешь государство в государстве строить? Государство в государстве строить не надо!"
- Ассоциация выходцев из Башкирии будет не община в сто человек, это будет армия целая! - пояснил Салават Фатхетдинов суть тогдашнего разговора. Любая община по этнотерриториальному принципу - прим. ИА "Медиакорсеть", пусть даже созданная с хорошими намерениями, создает другим подобным организациям конфронтацию. Конфликт - неизбежен, хотя бы на словесном уровне! Поэтому дальше в разговоре на эту тему нет надобности, - пояснил Салават Фатхетдинов.
Самый знаменитый певец Татарстана пояснил, что в Казани не принято обращать особого внимания на происхождение человека: "Там никто не спрашивает, из какого ты района приехал, кто ты сам, какой ты национальности".
- Были такие моменты, когда лишь после многих лет работы с каким-нибудь высокопоставленным чиновником удивленно обнаруживали: "Ты что, тоже из Башкортостана?" Неважно, откуда ты, важно кто ты и как делаешь своё дело, - подчеркнул Салават Закиевич.
Салават Фатхетдинов также пояснил, как он оказался 30 лет назад в Казани, переехав туда из села Аксаитово на северной границе Башкортостана.
- Меня еще часто спрашивают, почему я сам уехал в Казань, -рассказал Салават Фатхетдинов. - От нашей деревни - четыре километра до железнодорожной станции Куеда, в Пермском крае. Оттуда можно уехать или направо в Екатеринбург, или налево - в Казань. Видимо, билеты были дешевле в Казань, чем в Свердловск. У нас весь Татышлинский район живет в Екатеринбурге, это такой татаро-башкирский пункт, точка на карте. Наверное, повлияло и приглашение, потому что первое мое знакомство в Казани было с популярным композитором Ильгизом Закировым, я очень люблю его песни.
- Ну вот, повернул в сторону Казани. Мог повернуть в Свердловск и остаться там. В Уфу тогда можно было добраться только на "пазиках", я бы сейчас не сел в эти автобусы. Меня никто не выгонял, не выживал из Башкирии, такова была воля Аллаха, - рассказал историю своего переезда в Казань в конце 80-х народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов. - Я уже тридцать лет живу в Татарстане, август - провожу в Казани, апрель - в Уфе, все остальное время - в гастролях по другим регионам: или через Уфу проезжаю в Казань, или через Казань - в Уфу.