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«Ледяной ад»: пока травмпункты полны пациентов, власти Уфы просят звонить спасателям

9 марта 2020, 14:38
Фото: Артур Хакимов. / Facebook.
Уфимцам предложили сообщать спасателям об опасных ледяных участках и свисающих сосульках.

Сегодня, 9 марта, администрация Уфы опубликовала в соцсетях обращение к горожанам, информирующее о прилагаемых городскими властями усилиях в борьбе с гололедом.

— 9 марта по линии жилищных организаций УЖХ районов города во дворах работают 94 единицы техники, а также 552 дворника. На очистке кровель, надбалконных козырьков трудятся 57 бригад кровельщиков. С магистралей и второстепенных дорого города за прошедшие сутки вывезено 13 829 кубометров снега. На линии работают 202 единицы техники и 237 дорожных рабочих, — говорится в обращении.

Судя по комментариям горожан, получилось не очень убедительно. В соцсетях уже появились красноречивые фотографии из травмпунктов, где наблюдается резкий рост пострадавших.

«Невыносимая скользкость бытия», — охарактеризовал так происходящее в Уфе известный кинорежиссер республики Булат Юсупов.

«На улице ужасный гололёд.Неубранный снег, плюс дождь, плюс холод ночью. Ульфат Мустафин, если вы сегодня, прямо сейчас не начнёте решать проблему гололёда, то завтра все травмпункты будут переполнены. Люди идут по автодорогам. А это чревато дополнительной травмой. Человек, уступив дорогу машине, может поскользнуться в момент проезда авто и попасть под него. Хватит раскачиваться», — пишет известный блогер Дан Мамлеев.

Начавшийся сегодня вечером ливень смыл последние надежды на хорошую погоду и безопасную дорогу утром.

Вероятно, по этим причинам в конце своего обращения власти Уфы предложили горожанам, обнаружившим на прилегающей к их дому территории опасный участок наледи или угрожающе свисающие с крыши сосульки, снежно-ледяные массы, обращаться с управляющую компанию.

Если дом находится на обслуживании УЖХ районов города, можно позвонить в центральную диспетчерскую службу муниципального Управления жилищного хозяйства по телефону: 8 (347) 235-48-00. По вопросу очистки улиц можно обратиться в диспетчерскую службу Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по номеру: 8 (347) 251-38-11. В экстренном случае лучше всего звонить по единому номеру Службы спасения 112.

Прогноз погоды тем временем говорит о том, что в ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.

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