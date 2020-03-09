«Ледяной ад»: пока травмпункты полны пациентов, власти Уфы просят звонить спасателям

«На улице ужасный гололёд.Неубранный снег, плюс дождь, плюс холод ночью. Ульфат Мустафин, если вы сегодня, прямо сейчас не начнёте решать проблему гололёда, то завтра все травмпункты будут переполнены. Люди идут по автодорогам. А это чревато дополнительной травмой. Человек, уступив дорогу машине, может поскользнуться в момент проезда авто и попасть под него. Хватит раскачиваться», — пишет известный блогер Дан Мамлеев.