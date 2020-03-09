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«Дорога смерти»: уфимцы жалуются на гололед после прошедшего дождя

9 марта 2020, 10:55
Фото: Проблемы Уфы и РБ
Город превратился в настоящий каток. Ходить по улицам очень опасно.

Сегодня, 9 марта, на Уфу обрушился ледяной дождь. Пешеходные дорожки, которые и без того были скользкими, покрылись свежим тонким слоем льда. Уфимцы разочарованы работой коммунальщиков. Ходить по ледяным улица тяжело и опасно тем более, что они даже не обработаны.

— Улица Кольская вдоль садика №93. Это дорога смерти. Посыпьте хоть песка, — пишут уфимцы в соцсетях.

В МЧС Башкирии предупредили об опасных погодных условиях и просят быть осторожнее с гололедицей на дорогах.

По прогнозу синоптиков ситуация может измениться только 11 марта. До этого на территории республики будет недостаточно тепло, чтобы растопить лед и выпавшие осадки. Так, завтра, 10 марта снова ожидается снег и дождь. Ветер юго-западный с порывами до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +2,+7°.

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#Новости#Карина Мамаева#Общество
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