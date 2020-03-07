В Уфе началась разработка концепции пешеходной улицы

Акцент по-прежнему делается на улице Октябрьской революции, которая от Гостиного двора тянется в исторической части города и является «элементом веерной структуры». Эксперты считают, что улица насыщена хорошо сохранившимися объектами культурного наследия. Поскольку на этой улице есть также немало ветхого жилья, понадобятся солидные вложения, чтобы отреставрировать все объекты. Скорее всего, к финансированию реставрации будут привлечены инвесторы.