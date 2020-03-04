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Posted 4 марта 2020, 06:41

Published 4 марта 2020, 06:41

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

Власти Уфы определились, какую улицу хотят сделать пешеходной

Власти Уфы определились, какую улицу хотят сделать пешеходной

4 марта 2020, 06:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Глава башкирской столицы Ульфат Мустафин сообщил об этом на заседании горсовета.

Глава муниципалитета сообщил, что планирует сделать пешеходной улицу Октябрьской революции. Он отметил, что разговоры об этом идут уже давно и сообщил, что в настоящее время создали специальную комиссию по обсуждению проекта, сообщает портал «Проуфу».

В настоящий момент, отметил мэр Уфа, идет обсуждение концепция развития города. Всего таких концепций три, одна из них будет принята до конца года, сообщил Мустафин.

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с членами СПЧ в своем докладе упоминал, что именно улица Октябрьской Революции рассматривается в качестве пешеходного спуска к набережной.

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#Общество#Новости#Горсовет Уфы
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