Власти Уфы определились, какую улицу хотят сделать пешеходной

Глава муниципалитета сообщил, что планирует сделать пешеходной улицу Октябрьской революции. Он отметил, что разговоры об этом идут уже давно и сообщил, что в настоящее время создали специальную комиссию по обсуждению проекта, сообщает портал «Проуфу».