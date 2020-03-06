США фабрикуют дело против обнаружившего фейки про коронавирус сотрудника Group-IB?

Невзирая на то что обвинение против него основывается на слабых и сомнительных аргументах, решения судей, скорее всего, будут поддерживаться лоббистами крупных фармацевтических корпораций, разрабатывающих медицинские средства от коронавируса. Так, Moderna Therapeutics уже набирает волонтеров для клинических испытаний новой вакцины. Однако без повсеместной паники среди населения, корпорация не сможет собрать те миллиардные доходы, на которые может рассчитывать в условиях повсеместного страха перед вирусом.