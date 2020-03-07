Памятники на Сергиевском кладбище в Уфе отремонтируют за 39 млн рублей

Известно, что Сергиевское кладбище, расположенное в Старой Уфе, с 70-х годов ХХ века закрыто для захоронений. Помимо гражданских могил, там находятся отдельные могилы героев Великой Отечественной войны и три братские могилы, в которых покоится прах почти 1,3 тысячи бойцов и офицеров, умерших в уфимских госпиталях. На кладбище есть также могилы революционеров братьев Кадомцевых и старые обелиски дореволюционных дворянских захоронений.