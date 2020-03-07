mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Памятники на Сергиевском кладбище в Уфе отремонтируют за 39 млн рублей

7 марта 2020, 06:28
Фото: 2gis.ru
Подрядчик должен быть определен через конкурсные торги.

Накануне, 6 марта, стало известно, что в Башкирии объявлен аукцион на благоустройство Сергиевского кладбища. По данным СПАРК, в первую очередь, заказ распространяется на ремонт воинских мемориалов на могилах раненных военных, скончавшихся в местных госпиталях.

Заказчиком работ является Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы. Начальная цена контракта составляет 39 млн рублей, контракт должен быть оплачен из городского бюджета.

В техзадании уточняется, что демонтаж старого памятника и установка новой стелы с именами погибших должны быть завершены до 5 мая. К этой же дате необходимо обновить надгробия, снести старые деревья, уложить асфальт, поставить вазоны и посадить растения.

К 25 мая нужно завершить устройство бетонных конструкций и тротуаров, укладку гранитной брусчатки, обновление входной группы кладбища и ряд других работ.

Известно, что Сергиевское кладбище, расположенное в Старой Уфе, с 70-х годов ХХ века закрыто для захоронений. Помимо гражданских могил, там находятся отдельные могилы героев Великой Отечественной войны и три братские могилы, в которых покоится прах почти 1,3 тысячи бойцов и офицеров, умерших в уфимских госпиталях. На кладбище есть также могилы революционеров братьев Кадомцевых и старые обелиски дореволюционных дворянских захоронений.

Материалы по теме
В апреле состоятся слушания по застройке Затона и окрестностей Сергиевского кладбищаСергиевское кладбище в Уфе реконструируют к 70-летию Победы
#Новости#9 Мая#Татьяна Майорова,#Город
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44