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Posted 5 марта 2020, 08:02

Published 5 марта 2020, 08:02

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

В Уфе сотрудница фирмы начислила сама себе более миллиона рублей

В Уфе сотрудница фирмы начислила сама себе более миллиона рублей

5 марта 2020, 08:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сейчас 31-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящий момент против нее утверждено обвинительнойе заключение прокуратурой Калининского района.

Следователи считают, что во время работы финансовым специалистом в компании «РУСДЖАМ-УФА» фигурантка уголовного дела начисляла себе в период с 2013 по 2016 год дополнительные деньги к зарплате.

Чтобы подтвердить операцию она прикрепляла цифровую подпись директора и отправляла фиктивные поручения в банк. Общий ущерб предприятию оценивается в размере 1 млн рублей.

Свою вину женщина признала полностью и возместила причиненный ущерб.

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