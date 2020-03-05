В Уфе сотрудница фирмы начислила сама себе более миллиона рублей

Posted 5 марта 2020, 08:02
Published 5 марта 2020, 08:02
Modified 17 октября 2022, 20:35
Updated 17 октября 2022, 20:35
Следователи считают, что во время работы финансовым специалистом в компании «РУСДЖАМ-УФА» фигурантка уголовного дела начисляла себе в период с 2013 по 2016 год дополнительные деньги к зарплате.
Чтобы подтвердить операцию она прикрепляла цифровую подпись директора и отправляла фиктивные поручения в банк. Общий ущерб предприятию оценивается в размере 1 млн рублей.
Свою вину женщина признала полностью и возместила причиненный ущерб.