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Posted 3 марта 2020, 06:56

Published 3 марта 2020, 06:56

Modified 17 октября 2022, 20:33

Updated 17 октября 2022, 20:33

Директора школы из Уфы подозревают сразу в 16 эпизодах мошенничества

Директора школы из Уфы подозревают сразу в 16 эпизодах мошенничества

3 марта 2020, 06:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Директор школы использовала служебное положение, чтобы обманом завладеть деньгами подчиненных.

В следственном комитете сообщили, что бывшего директора из Уфимского района подозревают в 14 эпизодах мошенничества.

По данным ведомства, против бывшего руководителя возбуждено 16 уголовных дел по признакам мошенничества, связанного с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Следователи считают, что подозреваемая в период с 2016 по 2018 годы начисляла подчиненным стимулирующие выплаты, но требовала часть передавать ей якобы на школьные нужды.

Всего она получила более 300 тысяч рублей, все деньги потратила только на себя. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

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