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Posted 2 марта 2020, 11:06

Published 2 марта 2020, 11:06

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

Депутаты Башкирии внесут в Госдуму закон, защищающий пчел от химикатов и пестицидов

Депутаты Башкирии внесут в Госдуму закон, защищающий пчел от химикатов и пестицидов

2 марта 2020, 11:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Положительное заключение о рассмотрении инициативы, ограничивающей применение пестицидов, уже подписано.

Инициатива подразумевает, сообщили в пресс-службе Курултая, что граждане и юридические лица обязаны оповещать перед применение пестицидов и агрохимикатов население близлежащих населенных пунктов о том, что планируется распыление этих веществ.

По мнению председателя башкирского парламента Контастина Толкачева, именно несвоевременное информирование наносит ущерб пчеловодам, садоводам и огородникам, которые не успевают защитить себя и свое хозяйство. Он также отметил, что чаще всего пчелы травились в местах выращивания рапса.

«Поддержка Совета законодателей для нас при этом важна. Полученное заключение свидетельствует об актуальности проблема не только для Башкортостана, но и для многих регионов России», – добавил он.

Медиакорсеть писала историю пострадавшего пчеловода, который рассказал о событиях, которые нанесли значительный ущерб его фермерству и наказании, которое понесли коммерсанты.

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#Общество#Новости#Пчела#Пчеловодство
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