Депутаты Башкирии внесут в Госдуму закон, защищающий пчел от химикатов и пестицидов

По мнению председателя башкирского парламента Контастина Толкачева, именно несвоевременное информирование наносит ущерб пчеловодам, садоводам и огородникам, которые не успевают защитить себя и свое хозяйство. Он также отметил, что чаще всего пчелы травились в местах выращивания рапса.