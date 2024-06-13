456 жал: на двух мальчиков в Башкирии напал пчелиный рой

Двух мальчиков в Ишимбайском районе республики атаковал рой домашних пчел, по неизвестной причине оказавшихся на лесной поляне, сообщили в Детской больнице Стерлитамака