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Пчела

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2024
Жители Уфы едва успели спастись от роя пчел в центре города
Сотни насекомых пролетели в сантиметрах над головами и приземлились на дерево между двумя элитными жилыми комплексами.
13 июня, 17:51
Тихая катастрофа: выживет ли башкирская пчела?
17 мая, 04:29
2023
456 жал: на двух мальчиков в Башкирии напал пчелиный рой
Двух мальчиков в Ишимбайском районе республики атаковал рой домашних пчел, по неизвестной причине оказавшихся на лесной поляне, сообщили в Детской больнице Стерлитамака
29 июня 2023, 11:34
2020
Депутаты Башкирии внесут в Госдуму закон, защищающий пчел от химикатов и пестицидов
2 марта 2020, 11:06
2019
В Башкирии пчеловодам компенсируют покупку бурзянской пчелы
18 декабря 2019, 12:49
Прокуратура Башкирии установила причины массовой гибели пчел
18 ноября 2019, 07:31
Минсельхоз России: масштаб гибели пчел нельзя назвать массовым
31 октября 2019, 06:09
В Башкирии после массовой гибели пчел стали гибнуть и птицы, питавшиеся ими
10 июля 2019, 05:15
2017
Рустэм Хамитов о победе в Апимондии: Мы проведём выдающийся форум
4 октября 2017, 10:13
В Башкирии нет массового падежа пчел - управление ветеринарии
12 апреля 2017, 08:23
В Башкирии после зимовки в ряде хозяйств погибло до 90% пчелосемей
Причина массовой гибели – вирусная инфекция.
11 апреля 2017, 08:58

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