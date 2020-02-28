В Башкирии женщина ударила ножом своего мужа в попытке защититься

Posted 28 февраля 2020, 09:30
Published 28 февраля 2020, 09:30
Modified 17 октября 2022, 20:30
Updated 17 октября 2022, 20:30
В региональном МВД сообщили, что 22 февраля на улице Ленина между мужем и женой произошел серьезный конфликт, который привел к двум уголовным делами, возбужденным против обоих супругов.
Предварительно известно, что в тот вечер 47-летний мужчина вместе со своей 31-летней женой вместе употребляли алкоголь у своих знакомых. В какой-то момент между ними возникла ссора, которая и привела к тому, что муж начал избивать жену, а та напала на него с ножом.
В настоящий момент мужчина находится в больнице, а его жена ожидает вынесения приговора под подпиской о невыезде. Против мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, а против мужа в легких.