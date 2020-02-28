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Posted 28 февраля 2020, 09:30

Published 28 февраля 2020, 09:30

Modified 17 октября 2022, 20:30

Updated 17 октября 2022, 20:30

В Башкирии женщина ударила ножом своего мужа в попытке защититься

В Башкирии женщина ударила ножом своего мужа в попытке защититься

28 февраля 2020, 09:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Семейный скандал в Стерлитамаке привел к ножевому ранению.

В региональном МВД сообщили, что 22 февраля на улице Ленина между мужем и женой произошел серьезный конфликт, который привел к двум уголовным делами, возбужденным против обоих супругов.

Предварительно известно, что в тот вечер 47-летний мужчина вместе со своей 31-летней женой вместе употребляли алкоголь у своих знакомых. В какой-то момент между ними возникла ссора, которая и привела к тому, что муж начал избивать жену, а та напала на него с ножом.

В настоящий момент мужчина находится в больнице, а его жена ожидает вынесения приговора под подпиской о невыезде. Против мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, а против мужа в легких.

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#Роман Фаткуллин#Общество#Новости#Нападение
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