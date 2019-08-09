Куда уходят от любви: В Башкирии работает гостиница для жертв домашнего насилия

— Если человек подал заявление, а потом забрал, то участкового за это не похвалят, — подчеркивают представили АНО. — Кроме того, наша полиция, в отличие от полиции других европейских стран, не имеет права зайти в дом, даже если они точно знают, что там происходит какое-то противоправное действие. Сейчас побои — это не состав преступления. И даже если состав преступления все же есть, в 2/3 случаев женщины просто не обращаются в полицию, а если обратились, то чаще всего жертвы забирают эти заявления. Поскольку нет адекватного закона о семейном насилии, регулировать отношения в этой области не на чем, то есть полицейскому не на что опереться. И это не потому что он так считает, а потому что у него нет пунктов закона, на основании которых он бы что-то делал с насильником, пока нет уголовного преступления.