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Posted 20 декабря 2019, 11:18

Published 20 декабря 2019, 11:18

Modified 17 октября 2022, 20:34

Updated 17 октября 2022, 20:34

Жена главы Башкирии высказала свою точку зрения о домашнем насилии

Жена главы Башкирии высказала свою точку зрения о домашнем насилии

20 декабря 2019, 11:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Каринэ Хабирова прокомментировал законопроект о домашнем насилии.

Жена Радий Хабирова Каринэ на круглом столе в Курултае заявила, что у нее смешанное отношение к закону, передает Ufatime.ru.

Она отметила, что неравнодушна к тому, что происходит в семьях республики, но в то же время нужно больше внимания уделать профилактике, а не последствиям.

«Часто эта тема подразумевает не физическое, а психологическое насилие, и с ним очень сложно бороться. Женщина понимает, что если на психологическое насилие она ответит физически, ответ мужчины будет соответствующим. Поэтому женщинам нужно дать возможность говорить о таких случаях и не бояться. Когда в семье на первоначальном этапе возникает психологическое насилие, женщина должна знать, куда ей идти и кто ей сможет помочь», – заявила первая леди.

Напомним, по статистике МВД в 2019 году в ведомстве возбудили 2400 дел, связанных с домашним насилием, более половины из них были связаны с угрозами убийством или причинения тяжкого вреда здоровью. Башкирия стала лидером по количеству обвинительных приговоров вынесено в отношении женщин, пострадавших от домашнего насилия.

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