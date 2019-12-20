Жена главы Башкирии высказала свою точку зрения о домашнем насилии

«Часто эта тема подразумевает не физическое, а психологическое насилие, и с ним очень сложно бороться. Женщина понимает, что если на психологическое насилие она ответит физически, ответ мужчины будет соответствующим. Поэтому женщинам нужно дать возможность говорить о таких случаях и не бояться. Когда в семье на первоначальном этапе возникает психологическое насилие, женщина должна знать, куда ей идти и кто ей сможет помочь», – заявила первая леди.