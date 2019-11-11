Знак качества: в Уфе прошла Х церемония вручения стипендий и грантов «Башнефти»

В конце прошлой недели в Уфе произошло приятное событие, обеспечившее позитивный настрой всем его участникам. В конференц-зале гостиничного комплекса «Башкирия» состоялась юбилейная Х церемония вручения корпоративных стипендий и грантов компании «Башнефть» (входит в НК «Роснефть»).
Организаторам события сразу удалось создать очень теплую атмосферу. Почетными гостями праздника стали вице-премьер правительства республики Ленара Иванова, министр образования Айбулат Хажин, а также ректоры ведущих вузов региона.
Обладателями стипендий и грантов стали представители Уфимского государственного нефтяного технического университета, Уфимского государственного авиационного технического университета, Башкирского государственного университета, Уфимского топливно-энергетического колледжа, Октябрьского нефтяного колледжа им. С.Кувыкина.
- Сегодня у нас особенно торжественное мероприятие – Х юбилейная церемония вручения корпоративных стипендий и грантов компании «Башнефть». За это время произошли определенные изменения, церемония вышла на качественно новый уровень: расширилось число вузов, студенты которых получают стипендии, мы учредили гранты преподавателям, ведущих очень важную профориентационную работу - подчеркнул и.о. вице-президента по организационному развитию и управлению персоналом ПАО АНК "Башнефть" Эльмир Ульданов.
Определение стипендиатов проходило в два этапа: сначала претенденты из числа студентов (которых, к слову, было более 150) прошли внутренний отбор в своих учебных заведениях, потом с ними проводили очное собеседование уже непосредственно представители «Башнефти», на котором учащиеся показали высокий уровень подготовки.
Эльмир Ульданов признался, что сделать окончательный выбор было довольно сложно. Это еще раз подтверждает высокий уровень подготовки и то, что «Башнефть» и другие предприятия нефтегазовой отрасли могут рассчитывать на отличный кадровый резерв.
На церемонии мы познакомились с удивительной семьей Башировых из Кигинского района, про которую стоит написать отдельно.
Оба родителя стипендиата – пятикурсницы горно-нефтяного факультета УГНТУ Эмилии Башировой – рядовые бюджетники. Глава семейства Имаметдин Баширов работает спортивным тренером-преподавателем, его супруга Светлана – учитель музыки.
Эта семья – прекрасный пример того, как все ее члены посвятили себя благополучию ребенка. Сама Эмилия прилежно училась, закончила с отличием школу. Когда она вдруг заболела, мама даже решила посещать уроки вместо дочери и записывать лекции, к изумлению её преподавателей и одноклассников.
В итоге девушка смогла поступить на бюджетное обучение в один из ведущих вузов республики и вот теперь попала в число стипендиатов «Башнефти». Папа и мама с особой гордостью и волнением наблюдали за церемонией награждения своей умной и красивой дочки.
Именно такие талантливые студенты как Эмилия является будущем нефтегазовой отрасли страны. На них очень рассчитывают в «Башнефти», где видят в этих ребятах большой потенциал и будут рассматривать их для приглашения на работу в компанию по окончанию учебы.
Общее настроение в своей небольшой речи выразила вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова.
- Я счастлива присутствовать здесь. Мы видим прекрасный пример традиций, заложенных еще 10 лет назад, который точно работает. Работодатель поступает очень умно, вкладывая сегодня средства в свое будущее, - отметила она. – Сейчас у нас в республике проводится большая работа по созданию научно-образовательного центра, в этом процессе могут участвовать все, кто здесь присутствует, предлагая свои разработки и новации. Давайте все вместе докажем, что на самом деле так оно и есть: счастье – работать дома.
Для справки
Компания «Башнефть» совместно с образовательными учреждениями Республики Башкортостан реализует несколько важных проектов. В двух средних школах созданы «Роснефть-классы», в которых старшеклассники углубленно изучают профильные предметы, что повышает их возможности поступления в вузы на специальности, востребованные в нефтегазовой отрасли. На базе высших учебных заведений при поддержке «Башнефти» открыты несколько кафедр и магистерских специальностей по различным направлениям нефтегазовой сферы. В частности, в УГНТУ действуют кафедра «Технология нефтехимических процессов» и две кафедры по цифровым технологиям в разведке и добыче нефти.