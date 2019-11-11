Знак качества: в Уфе прошла Х церемония вручения стипендий и грантов «Башнефти»

- Я счастлива присутствовать здесь. Мы видим прекрасный пример традиций, заложенных еще 10 лет назад, который точно работает. Работодатель поступает очень умно, вкладывая сегодня средства в свое будущее, - отметила она. – Сейчас у нас в республике проводится большая работа по созданию научно-образовательного центра, в этом процессе могут участвовать все, кто здесь присутствует, предлагая свои разработки и новации. Давайте все вместе докажем, что на самом деле так оно и есть: счастье – работать дома.