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Знак качества: в Уфе прошла Х церемония вручения стипендий и грантов «Башнефти»

11 ноября 2019, 09:06
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Обладателями корпоративных стипендий и грантов стали 50 студентов вузов, 24 студента ссузов, а также 21 молодой ученый и 10 преподавателей колледжей республики.

В конце прошлой недели в Уфе произошло приятное событие, обеспечившее позитивный настрой всем его участникам. В конференц-зале гостиничного комплекса «Башкирия» состоялась юбилейная Х церемония вручения корпоративных стипендий и грантов компании «Башнефть» (входит в НК «Роснефть»).

Организаторам события сразу удалось создать очень теплую атмосферу. Почетными гостями праздника стали вице-премьер правительства республики Ленара Иванова, министр образования Айбулат Хажин, а также ректоры ведущих вузов региона.

Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

Обладателями стипендий и грантов стали представители Уфимского государственного нефтяного технического университета, Уфимского государственного авиационного технического университета, Башкирского государственного университета, Уфимского топливно-энергетического колледжа, Октябрьского нефтяного колледжа им. С.Кувыкина.

Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

- Сегодня у нас особенно торжественное мероприятие – Х юбилейная церемония вручения корпоративных стипендий и грантов компании «Башнефть». За это время произошли определенные изменения, церемония вышла на качественно новый уровень: расширилось число вузов, студенты которых получают стипендии, мы учредили гранты преподавателям, ведущих очень важную профориентационную работу - подчеркнул и.о. вице-президента по организационному развитию и управлению персоналом ПАО АНК "Башнефть" Эльмир Ульданов.

Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

Определение стипендиатов проходило в два этапа: сначала претенденты из числа студентов (которых, к слову, было более 150) прошли внутренний отбор в своих учебных заведениях, потом с ними проводили очное собеседование уже непосредственно представители «Башнефти», на котором учащиеся показали высокий уровень подготовки.

Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

Эльмир Ульданов признался, что сделать окончательный выбор было довольно сложно. Это еще раз подтверждает высокий уровень подготовки и то, что «Башнефть» и другие предприятия нефтегазовой отрасли могут рассчитывать на отличный кадровый резерв.

Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

На церемонии мы познакомились с удивительной семьей Башировых из Кигинского района, про которую стоит написать отдельно.

Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

Оба родителя стипендиата – пятикурсницы горно-нефтяного факультета УГНТУ Эмилии Башировой – рядовые бюджетники. Глава семейства Имаметдин Баширов работает спортивным тренером-преподавателем, его супруга Светлана – учитель музыки.

Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

Эта семья – прекрасный пример того, как все ее члены посвятили себя благополучию ребенка. Сама Эмилия прилежно училась, закончила с отличием школу. Когда она вдруг заболела, мама даже решила посещать уроки вместо дочери и записывать лекции, к изумлению её преподавателей и одноклассников.

В итоге девушка смогла поступить на бюджетное обучение в один из ведущих вузов республики и вот теперь попала в число стипендиатов «Башнефти». Папа и мама с особой гордостью и волнением наблюдали за церемонией награждения своей умной и красивой дочки.

Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

Именно такие талантливые студенты как Эмилия является будущем нефтегазовой отрасли страны. На них очень рассчитывают в «Башнефти», где видят в этих ребятах большой потенциал и будут рассматривать их для приглашения на работу в компанию по окончанию учебы.

Общее настроение в своей небольшой речи выразила вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова.

Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

- Я счастлива присутствовать здесь. Мы видим прекрасный пример традиций, заложенных еще 10 лет назад, который точно работает. Работодатель поступает очень умно, вкладывая сегодня средства в свое будущее, - отметила она. – Сейчас у нас в республике проводится большая работа по созданию научно-образовательного центра, в этом процессе могут участвовать все, кто здесь присутствует, предлагая свои разработки и новации. Давайте все вместе докажем, что на самом деле так оно и есть: счастье – работать дома.

Для справки

Компания «Башнефть» совместно с образовательными учреждениями Республики Башкортостан реализует несколько важных проектов. В двух средних школах созданы «Роснефть-классы», в которых старшеклассники углубленно изучают профильные предметы, что повышает их возможности поступления в вузы на специальности, востребованные в нефтегазовой отрасли. На базе высших учебных заведений при поддержке «Башнефти» открыты несколько кафедр и магистерских специальностей по различным направлениям нефтегазовой сферы. В частности, в УГНТУ действуют кафедра «Технология нефтехимических процессов» и две кафедры по цифровым технологиям в разведке и добыче нефти.

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