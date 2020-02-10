Госкомтранс Башкирии издал приказ из-за распространения коронавируса

Работа сотрудников транспортного комплекса должны проходить в масках и перчатках, каждый работник должен иметь кожный антисептик. С каждым будет проведен инструктаж на случай, если у пассажиров будут выявлены признаки наличия коронавируса. Информация о профилактике коронавируса также будет размещена на стендах для пассажиров.