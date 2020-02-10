mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля 2020, 05:54

Published 10 февраля 2020, 05:54

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

Госкомтранс Башкирии издал приказ из-за распространения коронавируса

Госкомтранс Башкирии издал приказ из-за распространения коронавируса

10 февраля 2020, 05:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В связи с распространением вируса будут приняты меры по профилактике его появления в республике.

В регионе руководителей транспортного комплекса и индивидуальных предпринимателей призывают усилить контроль за соблюдением дезинфекционного режима, отмечается в приказе комитета. Речь идет об аэропортах, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, а также местах скопления людей.

В числе мер заявлено также, что в транспорте и местах массового скопления людей должна исправно работать установка по обеззараживанию воздуха, рекомендовали также усилить дезинфекцию в подвижном составе и на вокзале и обеспечить запас дезинфицирующих средств, также приказано внепланово проводить ревизию систем вентиляции и проветривать помещениям.

Работа сотрудников транспортного комплекса должны проходить в масках и перчатках, каждый работник должен иметь кожный антисептик. С каждым будет проведен инструктаж на случай, если у пассажиров будут выявлены признаки наличия коронавируса. Информация о профилактике коронавируса также будет размещена на стендах для пассажиров.

Материалы по теме
Казино Макао закрыты из-за коронавирусаЖители Дальнего Востока больше всего обеспокоены коронавирусом – исследованиеПока известны анализы лишь пятой части жителей Башкирии с подозрением на коронавирус
#Общество#Новости#Вирус#Вирусы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика