«Заставили раздеться догола»: шестеро уфимцев похитили и пытали бизнесмена

Кроме того, обвиняемые в сентябре 2018 года с такой же целью вывезли уфимского предпринимателя в лес, заставили там раздеться догола, снимая все на камеру, стреляли под ноги и угрожали распространить видеозапись. Чтобы этого не произошло потребовали с пострадавшего 1,3 млн рублей.