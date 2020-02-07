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Posted 7 февраля 2020, 13:00

Published 7 февраля 2020, 13:00

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

«Заставили раздеться догола»: шестеро уфимцев похитили и пытали бизнесмена

«Заставили раздеться догола»: шестеро уфимцев похитили и пытали бизнесмена

7 февраля 2020, 13:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В прокуратуре Башкирии сообщили о случае вымогательства и издевательства над местным предпринимателем.

Обвинительное заключение по уголовное дело утверждено в отношении шестерых жителей Уфы, отметили в ведомстве.

По данным прокуратуры, обвиняемые в ноябре 2018 года вывезли коммерсанта в заранее снятую квартиру и, угрожая убийством, заставляли выплатить им 300 тысяч рублей взамен на покровительство бизнеса. Тогда потерпевший смог отправить смс-сообщение своему другу, и действия сообщников пресек ОМОН.

Кроме того, обвиняемые в сентябре 2018 года с такой же целью вывезли уфимского предпринимателя в лес, заставили там раздеться догола, снимая все на камеру, стреляли под ноги и угрожали распространить видеозапись. Чтобы этого не произошло потребовали с пострадавшего 1,3 млн рублей.

В зависимости от степени и роли участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору), ч.ч. 2,3 ст. 163 УК РФ (вымогательство,) ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

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