«Заставили раздеться догола»: шестеро уфимцев похитили и пытали бизнесмена

Posted 7 февраля 2020, 13:00
Published 7 февраля 2020, 13:00
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
Обвинительное заключение по уголовное дело утверждено в отношении шестерых жителей Уфы, отметили в ведомстве.
По данным прокуратуры, обвиняемые в ноябре 2018 года вывезли коммерсанта в заранее снятую квартиру и, угрожая убийством, заставляли выплатить им 300 тысяч рублей взамен на покровительство бизнеса. Тогда потерпевший смог отправить смс-сообщение своему другу, и действия сообщников пресек ОМОН.
Кроме того, обвиняемые в сентябре 2018 года с такой же целью вывезли уфимского предпринимателя в лес, заставили там раздеться догола, снимая все на камеру, стреляли под ноги и угрожали распространить видеозапись. Чтобы этого не произошло потребовали с пострадавшего 1,3 млн рублей.
В зависимости от степени и роли участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору), ч.ч. 2,3 ст. 163 УК РФ (вымогательство,) ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).